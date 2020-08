Crescono ancora i nuovi positivi in Calabria. Sono 11 quelli registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale a 1.443. Di questi 7 arrivano alla provincia di Cosenza che conta 8 ricoverati all’Annunziata

.

COSENZA – Continuano a registrarsi nuovi contagi in Calabria che nelle ultime 24 ore conta 11 positivi in più rispetto a ieri (quando i nuovi casi registrati erano 10) che portano a 1.443 i casi totali dall’inizio della pandemia, comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 151.506 tamponi, 1.530 in più rispetto a ieri. Relativamente ai nuovi contagi accertati dal dipartimento salute, crescono quelli in provincia di Cosenza che sono 7 sul totale di 11: 3 sono riconducibili al “focolaio sardo”, due ad un centro di accoglienza di Rende, uno al focolaio di Montalto Uffugo dovuto al rientro da un viaggio in Spagna e uno a Cosenza contagiato in Campania. Intanto la persona positiva isolata su un’imbarcazione a Tropea, è stata ricoverata al reparto Malattie infettive di Catanzaro, pertanto i ricoveri in reparto sono sei; di essi due sono riportati nel setting fuori regione. I tre positivi rilevati al GOM di Reggio Calabria sono contatti familiari del caso rilevato ieri e costituiscono, quindi, un nuovo focolaio familiare.

I dati dell’epidemia in Calabria

Salgono a 235 le persone attualmente positive, 11 più rispetto al dato di ieri. Per il terzo giorno consecutivo non ci sono nuovi guariti con il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che resta fermo a 1.111. Cresce il numero delle persone ricoverate in ospedale con sintomi: sono 17 in totale. Sei sono a Catanzaro, otto all’Annunziata di Cosenza, due al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Degli 8 pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive dell’Annunziata, quattro sono non residenti, dei 6 di Catanzaro sono due quelli non residenti. Infine sono 224 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Di queste 104 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.585

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

6 in reparto (2 fuori regione); 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

8 in reparto (4 fuori regione); 36 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria

2 in reparto; 66 in isolamento domiciliare; 281 guariti; 19 deceduti.

Crotone

1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 101