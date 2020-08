Nuovo sbarco di Migranti in Calabria, ci sono anche donne e minori

Sono 70 le persone sbarcate nella notte dopo essere state soccorse a largo di Roccella Jonica dalla Guardia costiera

ROCCELLA JONICA (RC) – Il gruppo di migranti è sbarcato nella notte. So tratta di 70 persone, tra cui 4 minori, che viaggiavano a bordo di un’imbarcazione a vela di circa 15 metri. La guardia costiera che li ha intercettati in mare a largo di Roccella, li ha poi accompagnati nel porto delle cittadina jonica reggina dove, dopo essere stati identificati, sono stati poi trasferiti nel palazzetto delle sport per le procedure sanitarie e per eseguire i tamponi. I migranti osserveranno un periodo di quarantena.