Coronavirus, risalgono i contagi in Calabria. Da ieri 10 nuovi positivi

Tornano a salire i nuovi positivi in Calabria: sono 10 quelli registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.422. Due i casi che arrivano dalla provincia di Cosenza

.

COSENZA – Sale il numero dei nuovi contagi in Calabria rispetto agli ultimi tre giorni. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 nuovi positivi al coronavirus che portano a 1.432 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 149.976 tamponi, 1.538 in più rispetto a ieri. Relativamente ai nuovi contagi, 4 arrivano dalla provincia di Reggio Calabria, due da quella di Cosenza, 3 sono riconducibili al CARA di Isola Capo Rizzuto e uno da quella di Crotone ed è relativo ad un soggetto autoctono.

I dati dell’epidemia in Calabria

In Calabria salgono a 224 le persone attualmente positive, 10 più rispetto al dato di ieri. Per ilo secondo giorno consecutivo non ci sono nuovi guariti con il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che resta fermo a 1.111. Sono sempre 13 le persone ricoverate in ospedale con sintomi: quattro sono a Catanzaro, sei all’Annunziata di Cosenza, due al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Dei sei pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive dell’Annunziata, quattro sono non residenti. Infine sono 214 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 10 più di ieri. Di queste 101 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.171.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

6 in reparto; 31 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 64 in isolamento domiciliare; 281 guariti; 19 deceduti.

Crotone

1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 101

In Italia anche oggi 1.462 contagi

Aumentano di poco i contagi per il Covid in Italia che per il secondo giorno consecutivo supra i 1.400 casi: sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, invece, in aumento rispetto ai 5 registrati di ieri. I tamponi sono stati 97.065, record per il terzo giorno di fila, secondo i dati del ministero della Salute. Anche oggi nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati di nuovo nettamente la Lombardia con 316, seguita dalla Campania con 183, dal Lazio con 166, Emilia Romagna 164, a 135 il Veneto. Il Piemonte ne fa registrare 91, la Toscana 82, la Sardegna 55, la Sicilia 54. Chiude la classifica odierna dei nuovi positivi il Molise con un solo caso. I contagi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 265.409, le vittime complessive a 35.472. Le persone attualmente positive sono ora 23.035, con un incremento di 1.103 in 24 ore. I guariti sono 206.902, 348 in più. Spicca l’incremento dei pazienti in terapia intensiva, +7 per un totale di 74. I ricoverati con sintomi sono 47 in più (1.178), aumentano invece ancora di 1.049 i pazienti in isolamento domiciliare (21.783 il totale).