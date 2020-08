Scende, rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi in Calabria: sono 6 nelle ultime 24 ore che porta il totale dei casi a 1.422. In provincia di Cosenza due nuovi positivi e 6 persone ricoverate all’Annunziata, 4 sono da fuori regione

.

COSENZA – Scende di poco il numero dei nuovi contagi in Calabria rispetto agli ultimi due giorni, dove si registrano 6 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore che portano a 1.422 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 148.438 tamponi, 1.604 in più rispetto a ieri. Relativamente ai nuovi contagi, tre arrivano dalla provincia di Reggio Calabria, una da quella di Catanzaro (una persona residente fuori regione) e due da quella di Cosenza dove il dipartimento salute evidenzia che dei due casi accertati uno è riconducibile al focolaio sardo. Inoltre, nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata si trovano ricoverate sei persone e di questi quattro non sono residenti.

I dati dell’epidemia in Calabria

In Calabria salgono a 214 le persone attualmente positive, 6 più rispetto al dato di ieri. Non ci sono nuovi guariti con il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che resta di 1.111. Sono 13 le persone ricoverate in ospedale con sintomi ma non ci sono più pazienti in rianimazione (la persona che si trovava in rianimazione è stata trasferito al reparto di Malattie infettive): quattro sono a Catanzaro, sei all’Annunziata di Cosenza, due al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 204 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 6 più di ieri. Di queste 97 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.642.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

6 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 60 in isolamento domiciliare; 281 guariti; 19 deceduti.

Crotone

1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 98

In Italia nuova impennata +1.411. Record di tamponi

Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411 i nuovi casi (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 5 i morti, invece in calo rispetto ai 13 di ieri. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi mentre quella che he ha registrati di più è la Lombardia con 286, seguita dall’Emilia Romagna con 171, dal Lazio con 152, Veneto con 132 e Campania con 13. I tamponi analizzati sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. I casi totali ammontano a 263.949, le vittime complessive a 35.463. Le persone attualmente positive sono ora 21.932, con un incremento di 1.179 in 24 ore. I guariti sono 206.554, 225 in più. I ricoverati con sintomi sono 76 in più (1.131), quelli in terapia intensiva diminuiscono di 2 unità (sono 67), aumentano invece di 1.105 i pazienti in isolamento domiciliare (20.734 il totale).