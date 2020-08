Coronavirus, al via i test sierologici al personale scolastico

Nella giornata di avvio sono stati effettuati i primi 10 test sierologici al personale scolastico di Catanzaro che sono risultati tutti negativi. Ecco cosa prevedono le disposizioni per i medici di medicina generale

CATANZARO – Il segretario generale dell Fimmg Gennaro De Nardo sottolinea la grande partecipazione, motivazione e disponibilità del personale, docente e Ata, che si è sottoposto volontariamente al test. I test sono stati inviati dalla Uccp di Catanzaro Nord alla Piattaforma Nazionale Tessera Sanitaria e quella di Catanzaro è la prima provincia calabrese che ha effettuato tali adempimenti.

“E’ opportuno ribadire – ha aggiunto De Nardo – che il medico che effettuerà il test sierologico avrà cura di registrare il risultato in apposito software che sarà messo a disposizione da Sogei. Per i test che risulteranno positivi, il medico dovrà darne tempestiva comunicazione al Dipartimento prevenzione dell’Asp che provvederà ad effettuare il tampone prendendo in carico il paziente.

Per quanto riguarda le indicazioni della Regione Calabria rivolte anche all’ordine dei medici della Provincia di Cosenza, l’esecuzione dei test sierologici è affidata ai medici di medicina generale (o medici di famiglia) e nel caso di un qualsiasi impedimento il test sarà eseguito a cura dell’Asp del territorio presso il quale insiste il domicilio del personale scolastico. La partecipazione del MMG non è obbligatoria ma potrà partecipare effettuando i test presso il proprio ambulatorio o se preferisce e su specifica richiesta, eseguire i test in un locale messo a disposizione dalle Asp (poliambulatori) o dalle scuole. Se un medico intende non partecipare all’esecuzione dei test, dovrà inviare i nominativi dei suoi pazienti al distretto.