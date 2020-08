8 nuovi positivi in Calabria. Sul Tirreno cosentino, due contagi dopo un “dinner party”

Tre i contagi in provincia di Cosenza. Due riconducili ad un cluster sul Tirreno cosentino: due ragazze positive dopo essere tornate dalla Sardegna. Rientrate in Calabria, avrebbero partecipato ad cena spettacolo in un beach club. La task Force dell’Asp ha già eseguito 90 tamponi sulle persone, molti dei quali giovani, che si sono autodenunciati

.

COSENZA – Rimane stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi contagi in provincia di Cosenza dove anche oggi sono stati registrati 8 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore che portano a 1.408 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 146.834 tamponi, 1.194 in più rispetto a ieri. Relativamente ai nuovi contagi di oggi, 4 positivi sono stati rilevati dell’AO di Reggio Calabria e si tratta di casi di rientro mentre quello di Catanzaro non è riconducibile a focolaio noto specifica il bollettino del dipartimento Salute.

Cluster sul Tirreno cosentino dopo una cena-spettacolo

Sono tre invece i nuovi contagi che arrivano dalla provincia di Cosenza. Uno è quello relativo al caso di Acri mentre gli altri due sono legati ad un cluster sul tirreno cosentino in un ‘beach club’ della costa su cui si è focalizzata nelle ultime ore l’attenzione della task Force dell’Asp di Cosenza. Due ragazze sono risultate positive al Covid 19 dopo essere rientrate da una vacanza in Sardegna. Rientrate in Calabria avrebbero partecipato ad una cena-spettacolo, i cosiddetti “dinner party”. Per questo sono già stati eseguiti in totale 90 tamponi dalla task force dell’Asp di Cosenza nella sola giornata di oggi e di cui si attende l’esito nelle prossime ore. Si tratta di persone, per lo più ragazzi, che si sono autodenunciati dopo la positività al Covid-19 delle due ragazze che comunque hanno sviluppato lievi sintomi al coronavirus e si trovano in isolamento domiciliare.

I dati dell’epidemia in Calabria

In Calabria salgono a 208 le persone attualmente positive, 3 più rispetto al dato di ieri. Si contano 5 nuovi guariti, 4 nel cosentino e uno nel reggino che porta il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.111. Scendono a 10 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e non ci sono più pazienti in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, tre all’Annunziata di Cosenza, due al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 198 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 3 più di ieri. Di queste 97 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.106.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

3 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria

2 in reparto; 57 in isolamento domiciliare; 281 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

In Italia nuova impennata di contagi

Nuovo boom di contagi per il Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore. E‘ il dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 13 i morti, in aumento rispetto ai 4 di ieri. I tamponi sono stati 93.529, quasi 20 mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Dopo quello di oggi, il dato più alto degli ultimi mesi si era registrato domenica scorsa, quando i contagi in un giorno erano stati 1.210. l più alto numero di nuovi casi torna a essere la Lombardia (+269), seguita da Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147) e Campania (135). È raddoppiato l’incremento delle persone attualmente positive al Covid in Italia, che nel complesso sono ora 20.753. L’incremento è di 1.039 persone a fronte delle 519 di ieri. Il dato si registra per la forte spinta del numero delle persone in isolamento: 1.039. Calano di tre unità i ricoveri (in tutto 1.055) e aumentano di tre quelli in terapia intensiva (da 66 a 69). I guariti oggi sono 314 per un totale di 206.329. Il totale delle vittime è di 35.458 (+13). Quest’ultimo dato include anche gli 11 decessi in Veneto, tra i quali sono conteggiate alcune persone malate recentemente, ma decedute dopo essersi già negativizzate.