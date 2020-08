In Calabria 8 nuovi positivi, 2 arrivano dal cosentino che conta anche 5 guariti

Sono 8 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.408. Due contagi arrivano dalla provincia di Cosenza, due da quella di Reggio Calabria mentre gli altri quattro sono stati rilevati al CARA di isola Capo Rizzuto

.

COSENZA – Dopo i due casi di ieri tornano a salire i contagi in Calabria dove sono stati registrati 8 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore che portano a 1.408 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 145.610 tamponi, 1.462 in più rispetto a ieri. I nuovi contagi di oggi arrivano dalla provincia di Cosenza e da quella di Crotone. I quattro casi rilevati dal laboratorio dell’AO di Catanzaro sono relativi al CARA di Crotone. Dei due casi rilevati dall’AO di Cosenza, uno è un soggetto autoctono mentre il secondo è un soggetto residente fuori regione. Gli altri due contagi sono stati accertati nella provincia di Reggio Calabria.

In Calabria salgono a 205 le persone attualmente positive, 3 più rispetto al dato di ieri. Si contano 5 nuovi guariti tutti nel cosentino che porta il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.106. Restano 11 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e una di queste una si trova in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, tre all’Annunziata di Cosenza, tre al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 195 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 3 più di ieri. Di queste 97 sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.718.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

3 in reparto; 29 in isolamento domiciliare; 442 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 97