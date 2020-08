Ubriachi entrano nella Guardia Medica, notte da incubo per una dottoressa

Erano ubriachi e uno di loro presentava una ferita da taglio alla mano. Il gruppo ha fatto irruzione nella sede della guardia medica. Ora la polizia li sta cercando

VIBO VALENTIA – Una notte da incubo quella vissuta da una dottoressa in servizio alla Guardia medica di Vibo Marina che la scorsa mattina, intorno alle 4, ha vissuto momenti di terrore. Un gruppo di giovani infatti, verosimilmente ubriachi, è entrato nello stabile probabilmente per consentire al giovane ferito alla mano di essere medicato. Ma ad un certo punto, uno dei ragazzi si sarebbe abbassato la mascherina e all’invito della dottoressa di indossarla avrebbe reagito in modo violento. Il giovane infatti, le avrebbe sottratto il cellulare e poi avrebbe lanciato in aria le sedie, un tavolino e altri oggetti che erano nella stanza. Gli amici lo hanno poi preso di peso e portato via, prima dell’arrivo della Polizia che ha avviato le indagini e che sta visionando le immagini registrate dalle telecamere del sistema di video-sorveglianza