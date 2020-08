Perde la bimba di 35 settimane, aperta un’inchiesta. Tre indagati

La bambina è deceduta nel grembo della mamma. Il decesso lo scorso 16 agosto nell’ospedale San Giovanni di Dio. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati

CROTONE – Un’altra inchiesta si abbatte sui presìdi sanitari della Calabria e stavolta riguarda l’ospedale di Crotone e il consultorio di Cutro dove la signora era seguita da una ginecologa. La donna ha perso la sua bambina di 35 settimane e il decesso è avvenuto il giorno dopo Ferragosto nell’ospedale di Crotone. Per la morte della piccola sono stati iscritti nel registro degli indagati due operatori del reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Giovanni di Dio ed una ginecologa di Cutro per omicidio colposo. Secondo quanto riporta Gazzetta del Sud la donna, di Cutro, era arrivata in ospedale il 13 agosto per essere visitata e i medici l’hanno mandata a casa chiedendole di tornare il 17 agosto per altri esami. Ma dopo pochi giorni la donna si sarebbe resa conto che qualcosa non andava visto che la bimba non si muoveva più. Tornata in ospedale il 16 agosto, il tracciato ha fatto emergere il decesso della bambina. Sul corpo del feto sarà eseguito l’esame autoptico che servirà a chiarire le cause della morte.