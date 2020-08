Appicca un incendio, incastrato dalla targa del motocarro e denunciato

L’uomo di 61 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia per il reato di incendio doloso

CROTONE – Un piromane di 61 anni, M.C., è stato denunciato dagli agenti della Questura di Crotone per incendio doloso. L’uomo era stato trovato a bordo di un motocarro Ape 50 in una zona interessata da un rogo. Immediatamente identificato, è stato invitato ad attendere sul posto proprio perchè in quel momento, i poliziotti e i Vigili del Fuoco, stavano lavorando per mettere in sicurezza la zona colpita dalle fiamme al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica.

Dopo aver abbandonato il luogo però, l’uomo è stato rintracciato dai poliziotti in un’azienda agricola dove svolgeva abitualmente l’attività lavorativa e sottoposto a perquisizione. Il controllo si è concluso con esito negativo e il 61enne è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura dove il numero di targa del veicolo è stato comparato con quello segnalato da un cittadino che, notato dal balcone della propria abitazione un motocarro, aveva chiamato i soccorsi non appena era divampato il rogo.