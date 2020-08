Coronavirus, In Calabria 2 nuovi positivi. Sono le persone ricoverate a Cosenza

Sono 2 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.400. I due nuovi contagi arrivano alla provincia di Cosenza e si tratta delle due persone ricoverate ieri all’Annunziata

.

COSENZA – Dopo i 18 contagi registrati negli ultimi due giorni,,sono 2 i nuovi positivi al coronavirus accertati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano a 1.400 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 144.148 tamponi, 1.270 in più rispetto a ieri. I due nuovi contagi di oggi arrivano dalla provincia di Cosenza. Si tratta, come scritto ieri, delle due persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata: il turista di Cariati e il cittadino bengalese che lavora in un ristorante di sushi del centro città. In Calabria salgono a 202 le persone attualmente positive, 2 più rispetto al dato di ieri.

Da due giorni non si registrano non si registrano nuovi guariti con il totale che resta a 1.101. Sono 11 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e una di queste una si trova in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, tre all’Annunziata di Cosenza, tre al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 191 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, due più di ieri. Di questi 92 sono sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.753.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

3 in reparto; 33 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 92