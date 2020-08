Coronavirus, 8 nuovi positivi in Calabria. In Italia nuovo picco +1.230

Sono 8 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.398. In provincia di Cosenza positiva una persona tornata dalla Sardegna. Nuova impennata di contagi in Italia con 1.230 nuovi positivi rispetto a ieri.

COSENZA – Continuano a crescere i contagi per il Covid in Italia. Sono 1.230 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore mentre le vittime sono 7, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Bisogna tornare al 4 maggio per avere un dato dell’aumento dei contagi analogo (1.221) a quello odierno. Le regioni nelle quali si registrano più casi da ieri sono Lombardia con 239 nuovi positivi, il Lazio (184), il Veneto (145), la Campania (138), l’Emilia Romagna (127) e la Sardegna. Sono 47 i ricoverati in più con sintomi covid in Italia (per un totale di 971) con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69 in totale) rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 17.398 persone (+883). Sono i dati forniti dal ministero della Salute che riportano anche i tamponi effettuati, circa 67 mila, 10 mila in meno di ieri. I guariti oggi sono 267 per un totale di 205.470. In totale i casi registrati dal ministero della Salute sono 259.345, mente il totale dei decessi è di 35.437. Il totale degli attualmente positivi è di 18.438 (+935

In Calabria 2 nuovi positivi

Sono invece 8 le nuove positività al coronavirus accertate in Calabria nelle ultime 24 ore che portano a 1.398 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 142.878 tamponi, 1.184 in più rispetto a ieri. Il caso rilevato dell’Asp Cosenza riguarda una persona tornata dalla Sardegna mentre la persona positiva a Vibo è di fuori regione. C’è un nuovo positivo al Cara di Isola Capo Rizzuto a Crotone mentre i cinque positivo di Reggio Calabria appartengono al focolaio della “festa tra giovani”.

In Calabria salgono a 200 le persone attualmente positive,8 più rispetto al dato di ieri. Da ieri si registrano non si registrano nuovi guariti con il totale che resta a 1.101. Sono 11 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e una di queste una si trova in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, tre all’Annunziata di Cosenza, tre al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 189 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 8 in più rispetto al dato ieri. Di questi 89 sono sono persone provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.864.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

3 in reparto; 33 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 280 guariti; 19 deceduti

Crotone

rotone: 1 in reparto; 5 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 90