Controesodo, domenica da bollino rosso. Traffico intenso sulla A2, code agli imbarchi

Anche oggi giornata da bollino rosso per i rientri dalle località turistiche. In Calabria traffico intenso sulla A2 in direzione Nord così come lungo la Statale 18 e la 106 Jonica. A Messina lunghe code per gli imbarchi verso la Calabria

.

COSENZA – Così come accaduto ieri anche tutta per tutta la giornata odierna è segnalata una previsione di traffico da bollino rosso per il rientro degli italiani verso le grandi città. In particolare continua il monitoraggio lungo le direttrici sud-nord e est-ovest della rete autostradale e delle statali . Per favorire il movimento del traffico leggero, è già attiva dalle ore 7.00 di questa mattina la limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che sarà in vigore sino alle ore 22.00. Per quanto riguarda la situazione in Calabria, regione volumi di traffico molto intenso si registrano dalle prime ore della mattina lungo l’Autostrada A2 Del Mediterraneo in direzione nord. Il traffico è intenso ma scorrevole e al momento non si registrano particolari criticità. Stessa cosa per le due principali Statali, la 18 Tirrena Inferiore e la 106 Jonica. Traffico intenso viene segnalato anche al porto di Messina per gli imbarchi per verso la Calabria. Qui l’attesa è di circa 40 minuti ma in deciso in aumento.

Anas ha predisposto un piano di gestione che comprende tra l’altro l’impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio h24 della rete di competenza. Per l’assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove Anas opera in affiancamento alla Polizia Stradale. Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;