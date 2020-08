Sorpreso ubriaco alla guida di un autoarticolato, denunciato

La Polizia stradale ha fermato il mezzo in autostrada. Il conducente aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito

VIBO VALENTIA – Un uomo di 48 anni è stato denunciato dopo un controllo della Polizia Stradale. L’uomo, era alla guida di un autoarticolato (trattore e semirimorchio) proveniente dal centro Italia ed era diretto in Sicilia. Sottoposto al test etilometrico, il 48enne è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1 gr/litro, quindi normativamente in stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti della Polizia stradale gli hanno ritirato la patente di guida per essere sospesa e il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà, con il complesso veicolare affidato ad altro conducente.