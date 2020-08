Controesodo, week end da bollino rosso su strade a autostrade. Anche in Calabria

Al via il primo fine settimana di rientro dalle vacanze che prevede bollino rosso nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 agosto. Monitoraggio h24 dell’Autostrada A2 del Mediterraneo e delle Statali 18 Tirrena inferiore e 106 Jonica

.

COSENZA – Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo rientro dalla vacanze. Lungo i 30 mila km di rete gestita da Anas è infatti previsto un incremento di traffico per il controesodo verso i grandi centri urbani e le regioni del Nord, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località turistiche, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonic. Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si è spostata all’interno del Paese con l’auto contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade. Va ricordato al riguardo che il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato 22 agosto solo dalle 8 alle 16 e, quindi, nel pomeriggio e nella notte il controesodo dovrà condividere le strade e autostrade con i Tir. Domenica 23 i mezzi pesanti resteranno invece fermi più a lungo, dalle 7 alle 22. Questi stessi orari riguarderanno anche il weekend successivo, quello del 29 e 30 agosto che è considerato dalle previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia meno impegnativo, con bollini gialli venerdì pomeriggio e nelle giornate di sabato e domenica. Un solo avviso di ‘traffico intenso’ (giallo) per il controesodo in settembre nel pomeriggio di domenica 6.

Predisposto dall’Anas un piano di gestione che comprende tra l’altro l’impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio h24 della rete di competenza. Per l’assistenza e il pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove Anas opera in affiancamento alla Polizia Stradale. In Calabria il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria e le Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore.

Saranno minitorate anche le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma Fiumicino” e la strada statale 148 Pontina nel Lazio, rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019 nell’ambito del piano “Rientro Strade” e arteria particolarmente trafficata, che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e il Garigliano; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna; sui versanti tirrenico e adriatico del centro Italia le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia Romagna). Infine al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia dai valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, il Raccordo Autostradale RA10 “Torino Caselle” in Piemonte, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto