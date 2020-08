Coronavirus, in Calabria 2 nuovi positivi. Nuovo picco in Italia: +947 nuovi contagi

Sono 2 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.379. I due nuovi contagi arrivano alla provincia di Cosenza e si tratta di casi di rientro. Nuova impennata di positivi in Italia con 947 contagi rispetto a ieri

.

COSENZA – Nuovo picco di contagi per il Covid in Italia. Sono 947 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore mentre le vittime sono 9. Il dato di oggi sui nuovi malati di Covid non si registrava dal 14 maggio scorso. Le regioni dove si registrano più casi sono la Lombardia con + 174, il Lazio con + 137 e il Veneto con +116. Seguono l’Emilia Romagna (82) e la Toscana (79) e la Campania (67). Sono due le regioni che secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, oggi non registrano nuovi contagi: Valle d’Aosta e Basilicata. Numeri bassi anche per Calabria (2) e Molise (2), e per le province di Trento (4) e Bolzano. Prosegue anche il trend di aumento dei ricoveri di malati Covid: sono 919 nelle ultime 24 ore, ovvero 36 in più rispetto al giorno precedente. Stabile invece il dato sulle terapie intensive, in tutto 69 (+1), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono aumentati di 627 unità (ora sono 15.690). Il numero dei dimessi e dei guariti è cresciuto di 274 unità in un giorno, raggiungendo il totale di 204.960. Gli attualmente positivi sono 16.678 (+664). Questi i dati del ministero della Salute

In Calabria 2 nuovi positivi

Scendono a 2 le nuove positività al coronavirus accertate in Calabria nelle ultime 24 ore che portano a 1.379 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 140.372 tamponi, 1.360 in più rispetto a ieri. I due casi positivi arrivano dalla provincia di Cosenza e si tratta di persone arrivate da fuori regione. In Calabria salgono a 187 le persone attualmente positive, 2 più rispetto al dato di ieri. Da ieri si registrano non si registrano nuovi guariti con il totale che resta a 1.095. Sono 11 le persone ricoverate in ospedale con sintomi (+1), e una di queste una si trova in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, tre all’Annunziata di Cosenza, tre al GOM di Reggio Calabria e una a Crotone. Infine sono 179 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 2 in più rispetto al dato ieri. Di questi 89 sono provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.678.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

3 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

3 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria

3 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 274 guariti; 19 deceduti.

Crotone

1 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 89