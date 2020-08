In Calabria 10 nuovi positivi. Impennata in Italia +845: non accadeva dal 16 maggio

Sono 10 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.377. Impennata dei positivi in Italia con il numero più altro di nuovi contagi dal 16 di maggio

COSENZA -Prosegue l’impennata di contagi per il Covid in Italia. Sono 845 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, 203 in più rispetto ai 642 registrati ieri. Il dato odierno dei nuovi contagiati è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Un periodo – quest’ultimo – ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l’inizio della cosiddetta ‘fase 2’ dal 18 maggio scorso. I casi totali sono così saliti a 256.118, i morti a 35.418, sei in più a fronte dei 7 registrati mercoledì. In crescita anche i tamponi: 77mila, circa 6mila in più di ieri. In Veneto + 159 positivi, in Lombardia +154 e nel Lazio +115 i maggiori incrementi.

In Calabria 10 nuovi positivi

Anche oggi sono 10 le nuove positività al coronavirus accertate in Calabria nelle ultime 24 ore che portano a 1.377 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 139.012 tamponi, 1.552 in più rispetto a ieri. I cinque positivi rilevati dall’AO di Catanzaro provengono da Cara di Crotone. Dei 10 casi comunicati dal dipartimento salute quattro positivi sono stati rilevati dall’Asp di Reggio Calabria e sono riconducibili alla “festa tra giovani”. Dei quattro casi rilevati a Cosenza, uno è riconducibile al focolaio “gita Corfù” e tre sono residenti fuori regione.

I dati sul contagio in Calabria ci dicono che sono salite a 185 le persone attualmente positive, 8 più rispetto al dato di ieri. Da ieri si registrano due nuovi guariti che porta il numero delle persone che hanno sconfitto la malattia resta di 1.095. Sono sempre 10 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e una di queste una si trova in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, tre all’Annunziata di Cosenza e tre al GOM di Reggio Calabria. Infine sono 177 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 8 in più rispetto al dato ieri. Di questi 77 sono provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.678.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

3 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Cosenza

3 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 274 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 77

Nessun contagiato in discoteca, conclusi i tamponi dell’Asp

Nel corso della riunione svoltasi stamattina nella Prefettura di Catanzaro sull’applicazione delle misure del Ministro della Salute per fronteggiare l’emergenza coronavirus è stato fatto anche il punto sulla situazione determinatasi a seguito della notizia del ragazzo positivo al Covid-19 che aveva frequentato due discoteche di Soverato. L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha comunicato che, a fronte di un totale di 2.792 tamponi eseguiti e processati, solo 5 persone sono risultate positive al virus, peraltro non collegate alle discoteche. Il Prefetto, Maria Teresa Cucinotta, a conclusione dell’incontro, “ha rivolto un sentito ringraziamento e un plauso – é detto nella nota – al Commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro per l’efficienza e la professionalità con le quali l’Azienda ha affrontato la situazione, che peraltro aveva determinato preoccupazione nella popolazione, contribuendo a tranquillizzare la cittadinanza. “Analogo ringraziamento e plauso – si aggiunge – sono stati rivolti alle forze dell’ordine che hanno garantito lo svolgimento delle operazioni nella massima serenità, assicurando, con professionalità, l’esecuzione dei servizi predisposti”.