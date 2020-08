Tentanto di evadere confondendosi tra i parenti in visita. Bloccati e riportati in cella

Due detenuti stranieri hanno provato ad evadere dal carcere di Crotone mescolandosi trai parenti che avevano fatto visita ai loro congiunti. Ma il tentativo è stato subito bloccato dagli agenti che li hanno ricondotti nelle loro celle

CROTONE – Siamo abituati a tentativi di fuga di persone che scavalcavano le mura di recinzione o si calano dalla finestra delle loro celle annodando le lenzuola. Ma due detenuti del carcere di Crotone hanno tentato la fuga provando a mettere in atto un piano alquanto goffo, ovvero mescolandosi ai familiari dei detenuti in visita al carcere di Crotone, ma il loro tentativo non è andato a buon fine e sono stati subito bloccati.

È accaduto questa mattina quando dove due detenuti stranieri in attesa di giudizio, hanno provato ad allontanarsi dall’istituto di pena dal cortile destinato alla permanenza all’aperto nel quale si trovavano. Il personale della Polizia penitenziaria, in servizio in portineria ed ai colloqui, accortosi di quanto stava accadendo, è subito intervenuto ed è riuscito a riprendere i detenuti nei pressi della portineria, dove sarebbero potuti essere scambiati per familiari dei detenuti. I due detenuti sono stati riportati nelle loro celle. Sono in corso indagini da parte del personale della polizia penitenziaria per ricostruire l’accaduto