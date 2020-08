Coronavirus, tornano a salire i positivi in Calabria. Da ieri 10 nuovi contagi

Sono 10 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.367. Cinque nuovi casi al Cara di Crotone mentre gli altri contagi arrivano dal reggino

.

COSENZA – Salgono a 10 le nuove positività al coronavirus accertate in Calabria nelle ultime 24 ore che portano a 1.367 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 137.560 tamponi, 1.574 in più rispetto a ieri. I cinque positivi rilevati dall’AO di Catanzaro provengono da Cara di Crotone. Dei quattro positivi rilevati dall’Asp di Reggio Calabria, tre sono riconducibili alla “festa tra giovani” e uno è un rientro.

I dati sul contagio in Calabria ci dicono che sono salite a 177 le persone attualmente positive, 9 più rispetto al dato di ieri. Da ieri si registra un nuovo guarito che porta il numero delle persone che hanno sconfitto la malattia resta di 1.093. Sono 10 le persone ricoverate in ospedale con sintomi e una di queste una si trova in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, tre all’Annunziata di Cosenza, due al GOM di Reggio Calabria e come detto la bimba al Di Dio di Crotone che è stata comunque dimessa nel pomeriggio. Infine sono 169 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 5 in più rispetto al dato ieri. Di questi 77 sono provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.936

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

3 in reparto; 1 in rianimazione; 5 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Cosenza

3 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 49 in isolamento domiciliare; 274 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 77