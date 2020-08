Tropea Capitale Italiana della Cultura 2022, presentato il logo

Tropea è l’unica località candidata per tutta la Calabria. L’immagine a firma di Francesco Caracciolo tropeano, poeta e maestro dell’acquerello

TROPEA (VV) – E’ stato presentato il logo di Tropea Capitale Italiana della Cultura 2022, Si tratta di un’immagine a firma di Francesco Caracciolo, tropeano, poeta e maestro dell’acquerello. L’immagine rende protagonista l’emblema della Città: lo Scoglio con la Chiesa che guarda la rupe, nota come Santa Maria dell’Isola, testimone della storia ultra millenaria della città. Molto amato dai tropeani, il luogo è da essi chiamato semplicemente “l’Isola”.

Accanto allo splendido acquerello del Maestro Caracciolo, estremamente essenziale, in colore arancio, c’è il nome di Tropea, sempre in arancione; l’anno dell’evento, 2022, in grigio e ‘Capitale Italiana della Cultura’ in azzurro a rappresentare il meraviglioso mare della Costa degli Dei.

Questi i versi che il Maestro Caracciolo sceglie per descrivere l’emozione vissuta nel realizzare l’opera: ”Ed affacciandomi sul paradiso degli Dei, vidi un raggio di sole, lo colsi, di lui mi rimase il tepore”.

“Ringraziare il Maestro Francesco Caracciolo – afferma il sindaco Giovanni Macrì – non è semplicemente un atto doveroso e sentito ma un sentimento profondo di riconoscenza che vuole sottolineare l’estrema disponibilità mostrata nell’accogliere la nostra richiesta e, particolarmente, la sensibilità nel raffigurare l’Isola, cara a tutti i Tropeani e a tutti i Viaggiatori che, fin dai tempi antichi, sono rimasti incantati dal fascino esclusivo del sito. Appena ho ammirato gli acquarelli sono rimasto colpito dalla loro eleganza e dall’energia che riescono a esprimere, grazie, grazie di cuore a Francesco”.

La realizzazione del logo è stato un lavoro di squadra: a dare il loro prezioso contributo la professoressa Anna Maria Miceli, per gli aspetti artistici, e Carmine Godano per quelli tecnici. Il plusvalore, ovviamente, la maestria di Francesco Caracciolo, grande acquerellista, che ha offerto una nutrita carrellata di prove d’autore tra cui sono state selezionate – con grande difficoltà, vista la loro bellezza – alcune opere. Effettivamente, di simboli ne sono stati realizzati altri due oltre a quello finale destinato al Dossier inviato al MIBACT. Uno, in blu, è stato impiegato per la realizzazione di sostegno alla candidatura ed inviato anche alla BIT di Milano, mentre l’altro, che riporta lo slogan La Cultura Rinnova, è confluito in una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Tonno Callipo.

