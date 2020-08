Il ragazzo è stato sorpreso da un dipendente di Trenitalia mentre con un pennarello stava imbrattando un finestrino e tracciando la scritta “Acab”

.

REGGIO CALABRIA – Gli Agenti della Polfer di Reggio Calabria hanno denunciato in stato di libertà un minorenne accusato dei reati di vilipendio, deturpamento e imbrattamento. Il ragazzo è stato sorpreso da un dipendente di Trenitalia mentre tracciava con un pennarello la scritta “Acab”, acronimo dell’espressione inglese “All Cops Are Bastards” (tutti i poliziotti sono bastardi), sul finestrino di una carrozza. “A seguito della denuncia – riferisce la Polfer in un comunicato – sono state acquisite e visionate le immagini dell’impianto di videosorveglianza ritraenti il gesto incivile e, anche grazie alla preziosa collaborazione di un cittadino, l’autore della scritta è stato identificato e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente”.