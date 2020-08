Coronavirus, 5 i nuovi contagi in Calabria. Positiva una bimba di due anni

Sono 5 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.357. All’annunziata ricoverata la turista che si trovava già in isolamento a Fiumefreddo. A Crotone, in pediatria, positiva una bimba di 2 anni che sta meglio ed è stata dimessa

.

COSENZA – Sono 5 le nuove positività al coronavirus accertate in Calabria nelle ultime 24 ore che portano a 1.357 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 136.044 tamponi, 1.474 in più rispetto a ieri. Dei 5 casi positivi comunicati dal dipartimento salute della Regione, due arrivano dalla provincia di Cosenza (le due donne di Montalto Uffugo rientrate dall’estero), uno da quella di Crotone e due sono stati rilevati dall’AO di Reggio Calabria e sono riconducibili alla “festa tra giovani”.

Positiva una bimba di due anni

Il caso della provincia di Crotone riguarda una bimba di due anni che risiede con la famiglia a San Mauro Marchesato, ricoverata dal giorno di Ferragosto nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni Di Dio a causa di una patologia pregressa in preda a convulsioni. Per questo motivo era stata ricoverata nel reparto di pediatria seguendo le procedure previste dalle norme anti covid. Tra gli esami eseguiti sulla bimba anche il tampone per il coronavirus che ha dato esito positivo. I medici dell’ospedale di Crotone, dopo aver curato la bambina dalla patologia per la quale era stata portata nel pronto soccorso, ne hanno disposto le dimissioni e l’isolamento domiciliare. Sono stati effettuati anche i tamponi sul nucleo familiare della piccola e sui loro contatti diretti il cui esito si saprà nelle prossime ore.

A Cosenza ricoverata la turista svizzera

All’Annunziata salgono a tre i ricoveri dopo che in mattinata è stata ricoverata una ragazza residente in Svizzera (ma originaria di Fiumefreddo Bruzio) che si trovava già in isolamento domiciliare nel comune tirrenico, dove era arrivata per trascorrere un periodo di vacanza, a seguito del contagio accertato il giorno di Ferragosto. La donna ha avvertito difficoltà respiratorie per una crisi di panico e per precauzione è stata trattenuta in ospedale.

Mercoledì i tamponi ai familiari del cittadino di Roseto

Il sindaco di Roseto Capo Spulico Rosanna Mazzia ha comunicato l’esito del secondo tampone effettuato al cittadino di Roseto Capo Spulico ricoverato presso l’Ospedale di Cosenza e che ha dato esito positivo. Si conferma quindi il primo caso di contagio da Covid-19 registratosi sul territorio rosetano. Per come già annunciato anche attraverso i canali social dal Sindaco Rosanna Mazzia, le sue condizioni di salute sono buone, così come quelle di tutti i familiari ad oggi in quarantena. A questi ultimi, mercoledì 19 agosto, verrà effettuato il tampone naso-faringeo da parte del personale medico della Task Force dell’Asp di Cosenza.

I dati sul contagio in Calabria

I dati sul contagio in Calabria ci dicono che sono salite a 168 le persone attualmente positive, 5 più rispetto al dato di ieri. Da ieri non ci sono guariti e il numero delle persone che hanno sconfitto la malattia resta di 1.092. Sono 10 le persone ricoverate in ospedale con sintomi, due in più rispetto a ieri e una di queste una si trova in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, tre all’Annunziata di Cosenza, due al GOM di Reggio Calabria e come detto la bimba al Di Dio di Crotone che è stata comunque dimessa nel pomeriggio. Infine sono 160 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 5 in più rispetto al dato ieri. Di questi 72 sono provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.273.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

3 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

3 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 46 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 72