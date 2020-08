Coronavirus, 4 nuovi contagi in Calabria. Gli attualmente positivi salgono a 163

Sono 4 i nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1.352. Due contagi arrivano dal crotonese mentre altri due sono riconducibili al focolaio di Reggio Calabria scoppiato dopo una festa tra giovani.

.

COSENZA – Sono 4 le nuove positività al coronavirus accertate in Calabria nelle ultime 24 ore che portano a 1.352 i casi totali dall’inizio della pandemia comprese le vittime e guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati in totale 134.570 tamponi, 864 in più rispetto a ieri. Dei 4 casi positivi comunicati dal dipartimento salute della Regione, due sono stati rilevati dall’AO di Catanzaro ma si tratta di due persone residenti nel crotonese mentre gli altri due casi sono stati rilevati dall’AO di Reggio Calabria e sono riconducibili alla “festa tra giovani.

I dati sul contagio in Calabria ci dicono che sono salite a 163 le persone attualmente positive, 3 più rispetto al dato di ieri. C’è un nuovo guarito nel catanzarese che porta il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 1.092. Sono a 8 le persone ricoverate in ospedale con sintomi, una di queste si trova in rianimazione: quattro sono a Catanzaro, due all’Annunziata di Cosenza e due al GOM di Reggio Calabria. Infine sono 155 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 3 in più rispetto al dato ieri. Di questi 72 sono provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.360.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

3 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti

Cosenza

2 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti

Crotone

6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 72