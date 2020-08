Coronavirus: 5 casi positivi a Girifalco, nessun contagio tra familiari e contatti

Sono cinque i casi di positività al coronavirus accertati a Girifalco. Nessun contagio rilevato dopo i tamponi eseguiti ai familiari e contatti

GIRIFALCO (CZ) – I casi positivi al coronavirus accertati a Girifalco, centro del catanzarese, sono cinque e a precisarlo è il Comune in una nota pubblicata sul sito dell’ente. Nella comunicazione si precisa che “tutti i familiari e le persone entrate in contatto con i soggetti positivi, sono risultati negativi al test e, come da protocollo e a fini precauzionali, sono stati posti in quarantena”.

Attualmente nel centro del catanzarese, di cui è originario il giovane che, prima di essere ricoverato aveva avuto accesso a due discoteche di Soverato in due giorni differenti, oltre a lui che è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese-Ciaccio, ci sono altre quattro persone in isolamento domiciliare.

“Gli organismi sanitari competenti – è spiegato nella nota – stanno procedendo agli ulteriori tracciamenti dei contatti interpersonali avuti con i soggetti positivi allo scopo di prevenire l’eventuale diffusione del virus. La situazione continua ad essere attentamente monitorata, d’intesa con gli organi sanitari”.