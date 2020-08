Incidente sull’A2: due persone ferite, traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso

SANT’ONOFRIO (VV) – L’incidente si è verificato in mattinata al km 349,600, in località Sant’Onofrio (Vibo Valentia), direzione Villa San Giovanni e il traffico è bloccato con lunghe code. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due veicoli e due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in elisoccorso in ospedale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.