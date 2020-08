Ospedale di Reggio Calabria, negativi altri due tamponi risultati positivi al primo test

Sono risultati negativi al secondo tampone altre due persone positive al primo tra i nove segnalati ieri dall’Azienda ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

REGGIO CALABRIA – Sui 353 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, la Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano ne segnala 10 positivi al Covid-19 evidenziando che si tratta “dei 9 già comunicati nella serata di ieri, tra cui vi erano 3 dipendenti dell’ospedale, e di 1 riscontrato, invece, questa mattina. Tre delle 9 persone segnalate ieri sono risultate negative al secondo controllo, necessario per la conferma definitiva di un caso, anche in considerazione della bassa carica virale riscontrata al primo tampone.

I soggetti negativi al secondo controllo sono 2 dipendenti del Gom ed un paziente ricoverato in ospedale“. Intanto sono stati completati i tamponi di controllo dei pazienti e del personale ospedaliero, principalmente dei reparti potenzialmente esposti al contagio, i cui esiti dovrebbero essere disponibili entro i prossimi due giorni. In seguito ad una dimissione effettuata nelle ultime ventiquattro ore, solo un paziente positivo al Covid-19 risulta ricoverato in degenza ordinaria nell’unità operativa di Malattie Infettive. Dall’inizio della pandemia, i pazienti accolti finora dal Gom sono 97 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 103 ricoveri). I pazienti clinicamente guariti salgono a 80.