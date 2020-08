Boom di nuovi contagi in Calabria. Da ieri 19 positivi, non accadeva da inizio aprile

Sono 19 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, 15 dei quali arrivano dalla provincia di Reggio Calabria. A Catanzaro un paziente in rianimazione

.

COSENZA – Nuovo balzo in avanti nelle positività in Calabria. Dopo i 12 casi ieri, nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 19 nuovi positivi che portano il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 1.335 a fronte di 130.543 tamponi. Un incremento così alto di nuovi casi non si registrava dal mese di aprile. Sui 19 contagi accertati, 15 positivi arrivano da Reggio Calabria: 4 sono operatori sanitari e 6 non sono riconducibili a focolai già noti. I restanti sono riconducibili ai contagi derivanti da una “festa tra giovani”. Intanto proprio al GOM di Reggio uno dei medici dell’ospedale, risultato ieri positivo al coronavirus, oggi ha eseguito il secondo tampone che ha dato esito negativo. Secondo ambienti ospedalieri confermerebbe l’ipotesi che il virus individuato tra i pazienti e i sanitari del Gom abbia una bassa carica virale. In giornata l’azienda ospedaliera fornirà aggiornamenti. Su disposizione della direzione del Gom, intanto, proseguono i tamponi a tappeto a tutti i sanitari e ai pazienti ricoverati nei vari reparti dell’ospedale dove sono stati bloccati gli ingressi e le uscite secondari. Da ieri sera, infatti, possono accedere alla struttura sanitaria di Reggio Calabria solo i pazienti che hanno effettiva necessità e il personale medico e infermieristico. Sono stati già installati i termo-scanner e sono state sospese le attività specialistiche ambulatoriali e di intramoenia.

Salgono gli attualmente positivi, 4 i guariti

Per quanto riguarda i dati sul contagio in Calabria salgono a 145 le persone attualmente positive, 15 più rispetto al dato di ieri. Si registrano 4 nuovi guariti che porta il totale di persone che hanno sconfitto la malattia a 1.091. Sei le persone ricoverate in reparto, quattro delle quali a Catanzaro, ed uno in rianimazione, sempre nel capoluogo. Al riguardo dei 4 – riferisce il bollettino della Regione – due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione. Infine sono 140 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 10 in più rispetto a ieri. Di questi 65 sono provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 35.981.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

4 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti

Cosenza

1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

1 in reparto; 40 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti

Crotone

4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 65