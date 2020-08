Impennata dei contagi in Calabria, 12 nuovi positivi. Casi in tutte e 5 le province

Nuovi casi segnalati da tutte le province calabresi con 12 positivi riscontrati nelle ultime 24 ore che fanno salire a 1.316 i casi totali. Centinaia di giovani in fila a Soverato per effettuare il tampone. In italia 523 nuovi positivi non succedeva da diverse settimane

.

COSENZA – Aumentano sensibilmente i nuovi casi di coronavirus in Calabria. Sono 12 le persone positivi nelle ultime 24 ore che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia a 1.316. Nuovi casi vengono segnalati da tutte le province calabresi 2 a Reggio Calabria, 3 Crotone, 2 a Catanzaro, 1 a Vibo e 1 a Cosenza) mentre si attendono i tamponi che nelle prossime ore saranno effettuati a migliaia di giovani dopo il caso nelle due discoteche di Soverato nel quale si è recato un giovane risultato poi positivo. A centinaia si sono messi in coda davanti le tende pre-triage per effettuare i test. In Calabria ad oggi sono stati effettuati complessivamente 129.359 tamponi, 1.165 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i dati sul contagio in Calabria salgono a 130 le persone attualmente positive, 10 più rispetto al dato di ieri. Dopo diversi giorni si registrano 2 nuovi guariti che porta il totale di persone che ha sconfitto la malattia che resta fermo a 1.087. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale sono sempre 7 i pazienti con sintomi: 4 sono a Catanzaro, 1 a Cosenza e 2 al Gom di Reggio Calabria. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine sono 125 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 10 in più rispetto a ieri. Di questi 63 sono provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.624.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

4 in reparto; 2 in isolamento; 184 guariti; 33 deceduti

Cosenza

1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 270 guariti; 19 deceduti

Crotone

4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 63

In Italia oltre 500 contagi, non succedeva da settimane

Salgono ancora i contagi per coronavirus in tutta Italia e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore: sono 523 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 481 ieri. Complessivamente sono 252.235 le persone che hanno contratto il virus. In calo invece il numero delle vittime: 6 in più rispetto a mercoledì che portano il totale a 35.225, mentre ieri l’incremento era di 10.Tra le regioni solo la Valle d’Aosta non fa registrare nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Veneto (+84), Lombardia (+74), Liguria (+63) e Sicilia (+42)