Soverato, tampone al personale delle discoteche. Il sindaco “non affollate l’ospedale”

SOVERATO (CZ) – “Questa mattina sono stati effettuati i tamponi ai dipendenti delle due discoteche nelle quali si è recato il giovane di Girifalco risultato positivo al covid e in tarda serata speriamo di avere i primi risultati”. A riferirlo, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Soverato Ernesto Alecci, dopo la diffusione della notizia del ragazzo positivo che nel corso dello scorso weekend ha frequentato due diverse discoteche della cittadina jonica e che inevitabilmente sta creando allarme e preoccupazione.

A Soverato in queste ore, davanti al palazzetto dello sport, la Protezione Civile, sta montando la tenda del pre-triage. “Il mio invito ai cittadini – ha detto Alecci – è quello di non recarsi in ospedale per effettuare il tampone per lasciar lavorare i medici in sicurezza, specie quelli del pronto soccorso. Alle tende del triage verranno invitate a fare il tampone prima le persone sintomatiche, che hanno qualche linea di febbre, poi cercheremo di allargare i tamponi alle persone che hanno frequentato le due discoteche“.