Cercano un 52enne scomparso e trovano il cadavere di un’altra persona

Il corpo dell’uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei pressi del cimitero di Vibo Valentia. La morte risalirebbe a diversi giorni fa. Il cadavere trovato nel corso delle ricerca di una persona scomparsa di recente da Vibo Marina. Indagano i carabinieri

VIBO VALENTIA – Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio nei pressi del cimitero della frazione Bivona di Vibo Valentia, lungo la strada che raccorda la ex Statale 522 con la provinciale, al confine con la frazione Portosalvo. Il corpo si presenta in avanzato stato di decomposizione. Sul posto, dopo una segnalazione, sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente transennato la zona in attesa dell’arrivo del personale del 118. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo sarebbe morto da diversi giorni, forse anche più di una settimana. Il rinvenimento è avvenuto nel corso delle ricerche di un’altra persona, Sandro Pace, che risulta recentemente scomparsa da Vibo Marina e le cui ricerche sono state avviate ieri dalla Prefettura dopo l’allarme lanciato dai familiari preoccupati perché l’uomo non aveva fatto rientro a casa. Le attività di ricerca, stanno vedendo impegnate le forze dell’ordine che hanno diramato la foto dello scomparso ai vari comandi anche fuori provincia. Inoltre si stanno monitorando le partenze dei treni e degli autobus. Stando alle prime indiscrezioni, il cadavere ritrovato questo pomeriggio non dovrebbe essere quello del 52enne.