Ponte sullo Stretto, la Cgil invita la Santelli a concentrarsi su altro

Angelo Sposato,segretario regionale della Cgil,in un post su Facebook “Jole Santelli dovrebbe concentrarsi su come affrontare gli impegni di spesa della enorme mole di risorse disponibili”

CATANZARO – “Quando non si vogliono affrontare i problemi reali del Sud, della Calabria, si tira fuori dal cilindro il ponte sullo stretto. Un classico di una politica vetusta, di altri tempi che serve solo a spostare l’attenzione tra favorevoli e contrari”. A sostenerlo, con un post pubblicato sulla sua pagina facebook, è il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato.

“In queste settimane si decidono le sorti del Paese e della Calabria – prosegue Sposato – e la presidente Jole Santelli dovrebbe concentrarsi su come affrontare con il Governo e le parti sociali gli impegni di spesa della enorme mole di risorse disponibili dalle varie misure europee in investimenti produttivi per lo sviluppo ed il lavoro di qualità, a partire dalle infrastrutture necessarie, dalle riforme sanitarie, da un piano di reindustrializzazione sostenibile della nostra Regione, dalla manutenzione del territorio, dai problemi dell’acqua e dei rifiuti. Nei giorni scorsi abbiamo inviato come Cgil Calabria un corposo documento di proposte. Vorremo dire al presidente Santelli che non si può continuare a tirare il pallone in tribuna e che si deve iniziare a governare la Calabria”. “E poi, una cortesia presidente – sostiene ancora il segretario generale della Cgil calabrese – se è vero che ha pronunciato il termine ‘il niente mischiato al nulla’ riferendosi al presidente del Consiglio, a tutti è noto chi era solito dirlo. La simbologia è cultura, specialmente nel Sud e in Calabria”.