È quanto prevede il decreto emanato dalla governatrice Jole Santelli con il calendario scolastico regionale 2020/2021 in attuazione all’ordinanza ministeriale del 23 luglio

COSENZA – Si inizierà dal 1 di settembre con le attività di integrazione e il recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 ma ufficialmente il nuovo anno scolastico inizierà per tutti gli studenti calabresi il 24 settembre mentre in tutto il territorio regionale il termine delle lezioni è fissato per il giorno 12 giugno 2021 (per un totale di n.202 giorni di attività didattica) ad eccezione delle attività educative per la scuola dell’infanzia il cui termine è previsto per il 30 giugno 2021. È quanto stabilito dal decreto n 106 della Presidente Jole Santelli che mette ufficialmente nero su bianco le date del nuovo anno scolastico ed inviato all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per quanto riguarda il calendario con le date, non si effettueranno lezioni, oltre che in quelli riconosciuti come festività nazionali anche nei seguenti giorni:

il 2 Novembre 2020 – Commemorazione dei defunti;

il 7 dicembre 2020 – Chiusura Pre-Festiva;

dal 23 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 – Festività natalizie;

dall’1 aprile al 6 Aprile 2021- Vacanze Pasquali.

Nel decreto viene evidenziato che queste sono le date ufficiale per la Calabria fatte salve le determinazioni che possono essere assunte dal Governo centrale e quelle che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare, la sospensione delle attività didattiche ed educative, prevedendo modalità e

tempi di recupero delle stesse, dando comunicazione all’Ente Locale, alla Regione e all’USR Calabria.