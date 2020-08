Coronavirus, in Calabria 11 nuovi contagi. Positivi dopo una festa 8 giovani

Impennata dei contagi in Calabria con 11 nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore che porta a 1.300 il totale dei casi. A Reggio Calabria 8 ragazzi positivi dopo una festa

.

COSENZA – Salgono a undici le positività al coronavirus riscontrate in Calabria nelle ultime 24 ore dal bollettino diffuso dal dipartimento salute della Regione. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi accertati, comprese le vittime e guariti, sono in totale 1.300 a fronte di 127.102 tamponi effettuati sino ad oggi, 946 più di ieri. Degli undici contagi accertati, otto sono stati riscontrati a Reggio Calabria e sono contatti del caso isolato di ieri e riconducibili ad un unico focolaio derivato da una festa di giovani. I due casi di Crotone sono relativi invece al focolaio all’interno del CARA, mentre l’ultimo caso è quello di ieri sera rilevato dall’Asp di Cosenza su un giovane e riconducibile ad un gruppo di studenti rientrati da Corfù.

Per quanto riguarda i dati sul contagio salgono a 118 le persone attualmente positive, 11 più rispetto al dato di ieri. Anche oggi non si registrano nuovi guariti con il totale di persone che ha sconfitto la malattia che resta di 1.085. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale sono sempre 7 i pazienti con sintomi: 4 sono a Catanzaro, 1 a Cosenza e 2 al Gom di Reggio Calabria. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine sono 111 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 60 di queste provenienti da altre regioni o da Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 12.760.

Territorialmente in casi sono così distribuiti

Catanzaro

4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti

Cosenza

1 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 22 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti

Crotone

2 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 61