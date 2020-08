Rissa sul lungomare, accoltellato un minorenne. Indaga la polizia

La rissa è avvenuta in piena notte sul lungomare di Marina di San Lorenzo, nel reggino. Il ragazzo colpito da un fendente al fianco è stato trasportato in ospedale

.

REGGIO CALABRIA – Un minore è stato ferito a coltellate in una rissa avvenuta la notte scorsa sul lungomare di Marina di San Lorenzo, nel reggino. Il ragazzo, che non è in pericolo di vita, è stato colpito al fianco da un fendente che non ha interessato organi vitali. Il minore è stato soccorso e trasportato agli ospedali riuniti di Reggio Calabria dove ha ricevuto le prime cure ed è stato ricoverato. Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno avviato le indagini e, in queste ore, stanno cercando di capire quante persone hanno partecipato alla rissa.

Mancato rispetto norme anti covid, due lidi rischiano la chiusura

Sempre nel reggino i titolari di due lidi del basso Jonio sono stati deferiti alla Prefettura per violazione della normativa in materia di misure urgenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. I controlli amministrativi, eseguiti dalla polizia, sono stati disposti dal questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone. Gli agenti hanno riscontrato la violazione delle misure per il contenimento del virus sia al lido Calazul di Marina di San Lorenzo che al lido Caribe di Melito Porto Salvo. Dopo la segnalazione della Questura, la prefettura di Reggio Calabria potrà adottare le sanzioni amministrative previste dalla legge