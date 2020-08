Traffico intenso ma scorrevole sulla A2. Fino a 3 ore di attesa agli imbarchi per la Sicilia

Traffico ancora molto intenso ma scorrevole lungo tutta l’A2 del Mediterraneo. Agli imbarchi di Villa San Giovanni decretata anche oggi la fase 3 che prevede tre ore di attesa



.

COSENZA – Anche oggi giornata di esodo estivo e di traffico molto intenso lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in particolare in direzione Sud, ma scorrevole e senza problematiche particolari come sottolinea l’Anas. A Villa San Giovanni anche oggi è stata decretata la cosiddetta “Fase 3” dell’emergenza traffico e si segnalano tre ore di attesa agli imbarchi per la Sicilia. Nella tarda mattinata, infatti, la coda dei veicoli in attesa ha raggiunto lo svincolo, creando incolonnamenti in autostrada. La situazione dovrebbe tornare alla normalità già dal tardo pomeriggio.

Il terzo fine settimana dell’esodo estivo è stato caratterizzato da traffico intenso lungo i circa 30mila km di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane). Come previsto dalle proiezioni, negli ultimi giorni i volumi di traffico sono aumentati complessivamente di circa il 4% rispetto allo scorso fine settimana. Nel prossimo fine settimana, contrassegnato da bollino rosso nella giornata di venerdì 14 agosto, i volumi di traffico riguarderanno soprattutto gli spostamenti dovuti alla festività di ferragosto. Ieri la giornata più difficile con attese fino a quattro ore a Villa San Giovanni per gli imbarchi verso la Sicilia. Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Scilla, sempre in prossimità degli imbarchi verso la Sicilia, si è registrato un’anomala impennata dell’85% rispetto al traffico di sabato scorso e del 35% rispetto al medesimo sabato del 2019. Venerdì e sabato nel complesso aumenti anche a Belvedere Marittino, in provincia di Cosenza, con quasi 36mila veicoli e a Vibo Valentia con quasi 40mila (rispettivamente +9% e +4% rispetto a venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto 2020).