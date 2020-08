Coronavirus, sale ancora il numero di positivi in Calabria: altri 4 nuovi casi

Resta stabile il numero dei guariti; salgono invece a 7 i pazienti ricoverati (+2 da ieri) mentre in isolamento domiciliare si trovano 40 positivi (come ieri)

CATANZARO – Sale ancora il numero dei contagiati nella nostra regione. Si registrano altri 4 nuovi casi positivi: tre rilevati dall’Asp di Reggio Calabria, riferiti a due rientri da una Stato estero e uno proveniente da fuori regione; l’altro caso, invece, è stato rilevato a Cosenza ed è anch’egli un proveniente da fuori regione. Dunque, il bilancio di quanti hanno finora contratto il virus in Calabria sale a 1.287 ( (+4 rispetto a ieri), mentre il totale degli attualmente attivi, ovvero ancora ed al momento contagiati, è di 101 (+4 da ieri).

Ad oggi sono stati effettuati 125.275 tamponi, dei quali 123.988 sono risultati negativi; nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati 875. Resta stabile il numero dei guariti; salgono invece a 7 i pazienti ricoverati (+2 da ieri) mentre in isolamento domiciliare si trovano 40 positivi (come ieri).

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 2 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Altra Regione o Stato Estero: 59,

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 28.590.