Sbarchi migranti in Calabria, Santelli: “preoccupano ma monitoriamo quotidianamente la situazione”

“Il ministero dell’interno ci ha comunicato che è partita la gara per la nave quarantena sulle coste calabresi”

CATANZARO – “Sono sempre preoccupata per gli sbarchi di migranti in Calabria. C’è un problema serio per l’Italia ma dovrebbe essere un problema per l’Europa. Ho visto che quello che dicevamo noi lo dice adesso tutto il governo”. Così Jole Santelli, governatrice della Calabria sulla situazione in Calabria. “Il ministero dell’interno – ha aggiunto Santelli – ci ha comunicato che è partita la gara per la nave quarantena sulle coste calabresi. Stiamo monitorando quotidianamente la situazione dell’andamento Covid 19 ma molti degli ultimi casi riguardano situazioni legate all’immigrazione o a rientri”.

“Turismo: buone notizie ma timore per assembramenti”

“Secondo le informazioni che abbiamo avuto finora la situazione è buona e anche migliore di quella che tutti ci saremmo aspettati. C’è un boom di seconde case e la stagione sta andando abbastanza bene. Per quanto mi riguarda personalmente c’è solo il timore di troppi assembramenti“. Lo ha detto Jole Santelli, presidente della Regione, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, rispondendo ad una domanda sui possibili primi bilanci della stagione turistica al tempo del Covid.