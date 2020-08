Coronavirus, altri due positivi in Calabria: un turista a Cosenza e un migrante dello sbarco di Roccella

Crescono anche e fortunatamente i guariti: 10 in più. Il totale dunque dei casi in Calabria, grazie ai guariti, scende a 92

CATANZARO – Altri due casi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Si tratta di un caso rilevato dal laboratorio dell’AO di Cosenza di un turista proveniente dalla Campania e un altro rilevato dall’AO di Reggio Calabria, che appartiene allo sbarco di Roccella dell’11 luglio. Le persone risultate positive al Coronavirus salgono, dunque, a 1.276 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 122.083.

I cosiddetti casi attualmente attivi, ovvero ancora ed al momento contagiati sono 92 (-8 rispetto a ieri) per effetto di 10 nuovi guariti che portano il totale a 1.087. Ad oggi sono stati effettuati 123.359 tamponi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati 867. In reparto si contano ancora 4 pazienti (come ieri); altri 38 (-6 da ieri) sono invece i positivi in isolamento domiciliare con sintomi lievi o completamente asintomatici.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 2 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti-

Altra Regione o Stato Estero: 54.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 24.648.