Coronavirus, due nuovi casi in Calabria: uno ricoverato al Gom, l’altro ospite del Cara di Crotone

Sale anche e fortunatamente il numero dei guariti: un altro viene registrato nel reggino e porta il totale a 1.076

CATANZARO – Dopo una tregua di un solo giorno, la Calabria ritorna a registrare nuovi casi positivi. Il primo caso, rilevato dall’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria, è riferito ad un sintomatico che al momento è ricoverato al Gom; l’altro, nella città pitagorica, è un ospite del Cara Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto. Pertanto, il bilancio dei casi accertati in Calabria sale a 1.272, mentre i cosiddetti casi attualmente attivi, ovvero ancora ed al momento contagiati, salgono a 99 (+1 da ieri).

Il numero dei tamponi analizzati fino ad oggi è di 121.428. Di questi ne sono risultati negativi 120.162. Sono invece 861 i tamponi analizzati nella ultime 24 ore e dei quali due, dopo 24 ore di tregua, hanno rilevato la positività: nel reggino e nel crotonese. Sale anche e fortunatamente il numero dei guariti: un altro viene registrato nel reggino e porta il totale a 1.076. Ad oggi in reparto si contano 4 pazienti (+1 da ieri); altri 45 (-1 da ieri) sono invece i positivi in isolamento domiciliare con sintomi lievi o completamente asintomatici.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 264 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 47.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.369.