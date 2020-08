Migranti, sbarcano in 60 sulle coste del crotonese: alcuni raggiungono la riva a nuoto

Altri sono arrivati in porto su una imbarcazione; non si conosce ancora nazionalità e composizione. La Croce Rossa Italiana si è incaricata di trasferirli a Crotone

CROTONE – Una sessantina di migranti è giunta questa mattina lungo le coste del crotonese, nel territorio del Comune di Cirò Marina, in località Volvito. Il gruppo, del quale non si conosce nazionalità e composizione, ha viaggiato a bordo di un veliero. Dopo l’allarme, sono intervenute unità della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Alcuni migranti si sono tuffati in mare e sono arrivati a riva a nuoto dove sono stati soccorsi da Polizia e Carabinieri. La Croce Rossa Italiana si è quindi incaricata di trasferirli a Crotone. Il resto del gruppo, a bordo dell’imbarcazione, ha raggiunto il porto di Crotone per essere trasferito al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.