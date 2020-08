Armi e munizioni nell’azienda agricola, ordigni esplosivi in un armadio: un arresto e una denuncia

All’interno della cabina di un trattore, nascondevano una pistola cal. 38 con matricola abrasa, nove cartucce calibro 9, tre cartucce cal. 38, una cartuccia cal. 45 e quindici cartucce cal. 12



CROTONE – I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Crotone, con il supporto di alcune unità operative dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato un 56enne per ricettazione, detenzione di armi da fuoco clandestine, detenzione abusiva di armi e denunciato in stato di libertà un 62enne per detenzione di ordigni non classificati.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno perquisito le abitazioni e l’azienda agricola dei due trovando, all’interno della cabina di un trattore, una pistola cal. 38 con matricola abrasa, nove cartucce calibro 9, tre cartucce cal. 38, una cartuccia cal. 45 e quindici cartucce cal. 12. Inoltre, all’interno di un armadio, sono stati recuperati 4 ordigni esplosivi di forma cilindrica, di fattura artigianale, disarticolati e messi in sicurezza dagli Artificieri Antisabotaggio del Comando provinciale carabinieri di Cosenza. L’arrestato, è stato posto ai domiciliari.