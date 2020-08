Coronavirus, la Calabria torna a zero contagi: resta 98 il numero dei positivi

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 239 tamponi che portano il totale a 120.567. Nessun nuovo guarito

CATANZARO – Dopo una settimana che ha visto in salita la curva dei contagi nella nostra Regione, oggi finalmente, la Calabria non ha registrato nessun nuovo caso in nessuna delle cinque province. Gli attualmente attivi, cioè quanti siano al momento ancora contagiati dal coronavirus, restano dunque 98 (come ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 239 tamponi che portano il totale a 120.567 dei quali il 119.297, ha rilevato un risultato negativo. Il complessivo dei casi finora accertati rimane quindi 1.270, comprendendo anche una cinquantina di casi di positività rilevati tra soggetti di fuori regione e, soprattutto, di migranti arrivati sulle nostre coste nelle ultime settimane.

Negli ospedali restano ancora ricoverati tre degenti (come ieri) mentre altri 46 (come ieri) si trovano in isolamento domiciliare presentando sintomi lievi o comunque perché completamente asintomatici. Altra Regione o Stato Estero: 46 il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 16.380.