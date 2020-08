Coronavirus, sale a 98 il numero di positivi in Calabria: nuovo caso, ricoverato a Catanzaro

Nel giro di una settimana la curva dei contagi è ritornata a salire: in tutto si sono registrati 23 nuovi casi di infezione e un incremento di 20 cosiddetti “attivi”

CATANZARO – Sale a 98 il numero di positivi in Calabria, con un nuovo caso rilevato oggi, di una persona proveniente da fuori regione, ricoverato al reparto di malattie infettive dell’AO di Catanzaro. Nel giro di una settimana la curva dei contagi è ritornata a salire: in tutto si sono registrati 23 nuovi casi di infezione e un incremento di 20 cosiddetti “attivi”, ovvero di pazienti al momento ancora positivi al coronavirus. Ad oggi sono stati effettuati 120.328 tamponi, 559 quelli processati in più tra sabato e domenica.

Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.270 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 119.058. Per quanto riguarda i ricoveri, poi, negli ospedali regionali continuano ad essere assistiti ancora tre pazienti (come ieri) mentre altri 46 degenti (come ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. – Reggio Calabria: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.801. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.