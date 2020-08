Reggio Calabria, stupra una ragazzina di soli 15 anni: arrestato 27enne

Fondamentale è stata l’audizione protetta della minorenne che ha portato all’acquisizione di elementi riscontrati dagli investigatori della Squadra Mobile. L’uomo è stato condotto nel carcere di Arghillà

REGGIO CALABRIA – Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria per avere violentato una minorenne di 15 anni. Gli agenti della sezione “Reati contro la persona, in danno di minori e sessuali” che hanno condotto le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ieri hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal gip a carico dell’uomo, pregiudicato per reati contro la persona.

Le indagini sono state coordinate dal procuratore vicario Gerardo Dominijanni e dal sostituto procuratore Nicola De Caria. Fondamentale è stata l’audizione protetta della minorenne che ha portato all’acquisizione di elementi riscontrati dagli investigatori della Squadra Mobile. L’uomo, rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le formalità di rito in questura è stato condotto nel carcere di Arghillà.