Reggio Calabria, crolla il tetto dell’auditorium sede del Consiglio regionale: evacuato il Palazzo

Oggi pomeriggio è crollato il tetto della Sala Calipari di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale. Nessun ferito

REGGIO CALABRIA – E’ crollato il tetto dell’auditorium “Nicola Calipari”, struttura posta all’interno del complesso del Consiglio regionale della Calabria. Nessuno è rimasto ferito nel crollo, che ha provocato ingenti danni. “Un crollo per ora inspiegabile, un collassamento dell’intero tetto della struttura che si è abbattuto col suo peso immenso di tonnellate schiacciando tutti gli interni, distruggendo le file di poltrone, lo spazio-regia e il palco rialzato. Per miracolo non c’è stata una strage”. Mentre raggiunge urgentemente in auto Reggio Calabria, il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini commenta così il drammatico, rovinoso schianto che oggi pomeriggio si è verificato a Palazzo Campanella.