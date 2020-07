Riapre Caccuri, sindaco informa: “negativi tutti i tamponi eseguiti”

Lo scorso 28 luglio un caso di positività al Covid 19, di una donna residente in Lombardia che è stata in vacanza a Caccuri, ha spinto il sindaco del piccolo borgo del Crotonese, Marianna Caligiuri, a disporne la chiusura per tre giorni

CACCURI (RC) – “Tutti i tamponi effettuati a Caccuri sono negativi, tra questi e i test sierologici si è provveduto ad effettuare uno screening capillare e completo della popolazione che permette di escludere la presenza di persone ammalate di coronavirus.” Così ha annunciato il sindaco, Marianna Caligiuri, in un post sulla sua pagina Facebook. Riapre, dunque, Caccuri dopo che, lo scorso 28 luglio, ne era stata disposta la chiusura a causa del riscontro di un caso Covid di una donna residente in Lombardia in vacanza nel piccolo borgo calabrese.

“Ringrazio tutte le istituzioni che, – si legge ancora nel post della prima cittadina – nel rispetto delle diverse aree di competenza, si sono prodigate in maniera efficace e tempestiva, i medici di medicina generale, la protezione civile e, naturalmente, l’ASP di Crotone per la professionalità e la determinazione nell’azione di prevenzione. Caccuri ha deciso di fermarsi per ripartire con ancora maggiore slancio e consapevolezza, dando nuovamente prova di maturità e serietà nell’approccio ai problemi. Come ho già avuto modo di dire, bisogna essere seri con le cose serie, diventare, in casi come questo, ciascuno tutela e difesa per l’altro. In questi giorni è stata forte la vicinanza, costante e discreta, dello stato italiano nelle sue varie ramificazioni, perché è proprio vero, siamo un grande paese, viva l’Italia!”