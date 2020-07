Cane antidroga Floyd fiuta droga in una tazza di caffè: arrestato 33enne

L’uomo è stato beccato in possesso di 4 grammi di cocaina. Denunciato anche un 35enne che, fermato dalla Mobile, ha tentato di disfarsi della droga gettandola dal finestrino

VIBO VALENTIA – Un 33enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga: beccato in possesso di 4 grammi di cocaina, grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga Floyd. Gli agenti della mobile di Vibo Valentia, durante un controllo hanno fermato l’uomo e grazie al fiuto di Floyd, hanno rinvenuto la cocaina nascosta in una tazza da caffè, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria, è stato messo ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Nell’ambito della stessa attività, sempre il personale della Mobile ha denunciato in stato di libertà un uomo originario di Piscopio, di 35 anni, anche lui noto alle Forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo essere uscito poco prima proprio dall’abitazione del 33enne, è salito a bordo di una vettura condotta da un’altra persona. Mentre è stato fermato il veicolo, il passeggero ha tentato di disfarsi di un involucro bianco gettandolo dal finestrino. L’involucro è stato recuperato dai poliziotti e le verifiche hanno permesso di constatare che conteneva circa un grammo di cocaina in relazione al quale il giovane ha dichiarato di non farne uso personale.