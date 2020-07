Anziano gravemente ferito dopo il crollo del soffitto di casa

Il soffitto in cartongesso gli è caduto addosso. L’anziano è stato soccorso dai Vigili del fuoco e poi dai sanitari del 118

MAIERATO (VV) – Il soffitto di un’abitazione ha ceduto questa mattina in un appartamento di Maierato, centro al confine con Vibo Valentia. Un anziano è rimasto bloccato in casa, in attesa dei soccorsi, dopo che il controsoffitto in cartongesso gli è caduto addosso non riuscendo più a rialzarsi.

Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso la parete in cartongesso e prestato le prime cure all’uomo che è stato poi trasferito in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. I vigili del fuoco hanno intanto provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento ed hanno effettuato delle verifiche pure negli edifici vicini costruiti con la stessa tipologia di controsoffitto, rilevando la necessità di sgomberare, a titolo precauzionale, altri due appartamenti.