Coronavirus, sale la curva dei contagi in Calabria: 7 nuovi casi positivi, 4 sono migranti

Il totale delle persone affette da coronavirus sale quindi a 1.263 e gli attualmente contagiati sono 93 (+7 da ieri)

CATANZARO – La curva dei contagi torna ancora a salire. Oggi sette casi nuovi sono risultati positivi al Covid. Si tratta di cinque persone a Reggio Calabria, di cui quattro migranti dello sbarco di Roccella Jonica dell’11 luglio scorso; mentre l’altra persona positiva è arrivata da uno stato estero. Il sesto positivo è stato rilevato invece all’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro ed è uno screening pre-ricovero per Ima, proveniente da un’altra regione e ricoverato in terapia intensiva per esigenze di monitoraggio di una patologia cardiaca. Il settimo infine è di Cosenza, riconducibile al focolaio della famiglia senegalese.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati altri 1.118 tamponi (per un totale di 117.676, di cui 116.414 risultati negativi); sette hanno dato riscontro positivo. Il totale delle persone affette da coronavirus sale quindi a 1.263 e gli attualmente contagiati sono 93 (+7 da ieri). Anche oggi nessuna nuova guarigione; il totale dei guariti resta dunque 1.072. I ricoverati negli ospedali sono quattro (tre in reparto ed uno in terapia intensiva) e altri 46 (+1 da ieri) sono invece in isolamento domiciliare.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.988. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.