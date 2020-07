Imprenditore ferito in una sparatoria, avviate le indagini

E’ stata la stessa vittima, titolare di un’attività commerciale, a chiamare i soccorsi subito dopo l’accaduto

VIBO VALENTIA – Un imprenditore di 49 anni, F.A.P., è rimasto ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco contro da una persona al momento non identificata. I fatti risalgono alla serata di ieri. Intorno alle 20.30 l’imprenditore si trovava in contrada Levrisi, nei pressi del centro commerciale Vibo Center, nella zona industriale alla periferia a sud del capoluogo quando qualcuno gli ha sparato contro alcuni colpi lo hanno attinto a un orecchio, ad un braccio ed alle gamba.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti della questura di Vibo che hanno avviato le indagini. La vittima, soccorsa dal 118 è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino del capoluogo e non sarebbe in pericolo di vita. Non è esclusa alcuna ipotesi compresa la lite in ambito familiare.